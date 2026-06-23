Arrestati due ventenni con oltre 9 chili di droga

Foto del sequestro inviate dall'ufficio stampa della Guardia di Finanza di Livorno

Fermati dalla Guardia di Finanza durante un controllo in città. Nelle abitazioni trovati anche denaro contante, materiale per il confezionamento, telefoni cellulari e una munizione calibro 7,65

I finanzieri del Comando Provinciale di Livorno hanno arrestato in flagranza di reato due giovani italiani, poco più che ventenni, ritenuti responsabili di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dei traffici illeciti. Durante un pattugliamento, le Fiamme Gialle del Gruppo di Livorno hanno notato un’auto con a bordo due persone dal comportamento ritenuto sospetto e hanno deciso di procedere a un controllo più approfondito. All’interno del veicolo, nel vano portaoggetti, sono stati trovati oltre 500 grammi di hashish. Gli accertamenti sono poi proseguiti con le perquisizioni nelle abitazioni nella disponibilità dei due giovani.

Nel corso delle operazioni i militari hanno sequestrato altri 9 chilogrammi di hashish, 200 grammi di metanfetamina, 150 grammi di marijuana e circa 300 confezioni tra caramelle e sciroppi alla cannabis contenenti THC, aromatizzati alla frutta e simili a prodotti normalmente in vendita nei negozi di alimentari. Sequestrati inoltre denaro contante ritenuto provento dell’attività illecita, materiale per il confezionamento della droga, telefoni cellulari, l’autovettura utilizzata per il trasporto e una munizione calibro 7,65. I due arrestati, entrambi di nazionalità italiana, uno dei quali già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, sono stati accusati di violazione dell’articolo 73 del Dpr 309/1990. Su disposizione dell’autorità giudiziaria competente sono stati trasferiti nel carcere delle Sughere. L’operazione, sottolinea la Guardia di Finanza in un comunicato stampa del 23 giugno, conferma il costante impegno del Corpo nel contrasto alla produzione, diffusione e traffico di sostanze stupefacenti, con l’obiettivo di tutelare la salute pubblica e la legalità sul territorio.

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