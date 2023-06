Audio virali, al momento nessuna richiesta di intervento

Mamme in apprensione ma al momento nessun diretto interessato che abbia comunicato qualcosa ufficialmente chiamando il 112 o che si sia recato in qualche caserma

Ci sono degli audio whatsapp che stanno girando nelle chat in questi giorni, sarebbero almeno 3, che stanno tenendo in apprensione le mamme. QuiLivorno.it ha chiesto a polizia e carabinieri che fanno sapere di non aver avuto nessuna segnalazione o richiesta di intervento. Esiste un tam tam, appunto, nelle chat in cui si descrivono i presunti episodi, che vedrebbero coinvolti bambini, ma al momento non vi è nessun diretto interessato che abbia comunicato qualcosa ufficialmente chiamando il 112 o che si sia recato in qualche caserma. Ad aprile erano diventati virali altri audio su whatsapp riguardo presunti furti di portafogli.

