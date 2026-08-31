Auto a fuoco, Giacomo e Marta si mettono in salvo

L'abitacolo della vettura sulla quale viaggiava la coppia

"Grazie a vigili del fuoco e polizia municipale per la prontezza”. Un familiare racconta i momenti concitati vissuti dalla coppia a bordo dell'auto che oggi è andata a fuoco in Variante

Momenti di paura nel pomeriggio di oggi in Variante, direzione nord, per Giacomo Agostinelli e Marta Leonardi a bordo della vettura andata a fuoco. Una familiare ricostruisce quei concitati momenti: “All’altezza dell’uscita di Montenero la macchina ha iniziato a rallentare”. La situazione è rapidamente peggiorata. “Poi hanno sentito come una piccola botta e poco dopo dal cofano è uscito del fumo”. A quel punto Giacomo ha cercato di fermare il mezzo nel modo più sicuro possibile. Una volta arrestata l’auto, nei pressi dello svincolo Livorno Sud, i due sono scesi immediatamente. “Dopo pochissimi minuti si sono alzate le fiamme. A quel punto hanno chiamato i vigili del fuoco”. La paura è stata tanta e il sangue freddo di Giacomo è stato determinante per evitare conseguenze ben più gravi. “E’ stato bravissimo, si è subito accostato. Colgo l’occasione per ringraziare, a nome di tutta la famiglia, i vigili del fuoco e i vigili urbani per la prontezza che hanno avuto nel raggiungere il luogo dell’accaduto”.

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