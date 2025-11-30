Caccia illegale nelle colline: 50enne multato

Durante le verifiche, i militari hanno sorpreso un 50enne della zona mentre cacciava beccacce senza cane, comportamento vietato dalla normativa regionale. In totale, le multe a suo carico ammontano a 1.760 euro

I Carabinieri Forestali del Nucleo Cites di Livorno hanno svolto un controllo a largo raggio nelle colline livornesi per contrastare la caccia illegale. Durante le verifiche, i militari hanno sorpreso un 50enne della zona mentre cacciava beccacce senza cane, comportamento vietato dalla normativa regionale.

L’uomo aveva abbattuto due esemplari in modo irregolare: per questa violazione è stato multato con 800 euro per ciascun animale, oltre al sequestro della selvaggina. A ciò si è aggiunta un’ulteriore sanzione per non aver registrato la giornata di caccia sul tesserino venatorio. In totale, le multe a suo carico ammontano a 1.760 euro.

I Carabinieri Forestali annunciano che controlli simili continueranno in modo costante nelle varie aree verdi della provincia, con l’obiettivo di prevenire e contrastare comportamenti che danneggiano l’ambiente e non rispettano le regole.

