Collesalvetti, entra in casa e fugge con la borsa: 25enne bloccato da un vicino e arrestato

Intervento dei carabinieri dopo il doppio episodio tra abitazione e garage. Recuperata la refurtiva e restituita alla proprietaria. Per il giovane scatta il divieto di dimora in provincia

Tentato furto in abitazione e fuga interrotta da un vicino: un 25enne viene arrestato dai carabinieri dopo momenti di tensione a Collesalvetti. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Livorno fermano il giovane in flagranza di reato con l’accusa di furto e tentato furto in abitazione. Secondo quanto ricostruito, il 25enne entra in un appartamento del centro cittadino forzando la porta finestra della cucina al primo piano. All’interno prende una borsa con portafoglio, bancomat, documenti e alcune decine di euro.

La proprietaria lo sorprende e l’uomo scappa. Negli stessi istanti, un vicino sente le urla del figlio e corre verso il garage: qui vede il giovane allontanarsi di corsa dal box verso la strada. Parte l’inseguimento e riesce a fermarlo dopo pochi metri, trattenendolo fino all’arrivo dei carabinieri. La pattuglia, attivata dalla centrale operativa, raggiunge rapidamente la zona e procede all’arresto. I militari recuperano anche la borsa rubata, subito restituita alla proprietaria. Il 25enne, con precedenti per reati simili, finisce in carcere a Livorno su disposizione dell’autorità giudiziaria. Il giudice convalida l’arresto e dispone per lui il divieto di dimora nella provincia di Livorno. Come previsto dalla legge, per l’indagato vale la presunzione di innocenza fino a una eventuale sentenza definitiva.

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