Colpo in casa, scatta l’arresto dopo la condanna definitiva
I carabinieri hanno rintracciato una donna di 25 anni: la pena è di quasi 3 anni. I fatti risalgono a settembre di tre anni fa, quando fu sorpresa con la refurtiva in mano
I carabinieri della stazione di Stagno hanno arrestato una donna italiana di 25 anni, domiciliata a Collesalvetti, ritenuta responsabile a seguito di condanna, di furto in abitazione. L’attività è scattata in esecuzione di un ordine di carcerazione, mentre la condotta risalirebbe al settembre 2021, quando l’indagata, con una complice, era stata sorpresa nei pressi di un’abitazione subito dopo averla derubata di monili d’oro a seguito di effrazione. Gli elementi d’indagine raccolti dagli investigatori hanno portato ad una prima pronuncia del Tribunale di Livorno, divenuta poi definitiva e quindi resa esecutiva dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura di Livorno lo scorso 19 gennaio. A seguito di tale ultimo provvedimento i carabinieri hanno rintracciato la donna e, dopo le formalità di rito, l’hanno condotta presso il carcere di Firenze dove dovrà scontare una pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione.
Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, sono da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – sino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.
