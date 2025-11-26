Coppia derubata mentre scatta foto al tramonto

Il tramonto scattato con lo smartphone dalla vittima del furto

"Il cielo stasera dava spettacolo, scattavamo con i cellulari e con la macchina fotografica. Ad un tratto l'abbiamo appoggiata e quando ci siamo voltati per riprenderla non c'era più". La coppia racconta la disavventura vissuta a Calalonga, Antignano

Distratti dal meraviglioso tramonto arancione di stasera, mentre lo fotografavano con i cellulari non si sono accorti che qualcuno si era impossessato della macchina fotografica appoggiata accanto a loro. È successo oggi pomeriggio intorno alle 16 nei pressi della spiaggia Calalonga, ad Antignano. A raccontarlo è la donna, che ringraziamo per la disponibilità, vittima del furto insieme al marito. “Ero seduta lungo il muretto proprio sopra l’arenile – spiega – e mio marito aveva appoggiato la macchina fotografica, nella sua borsina, sul muretto dietro di noi. Abbiamo iniziato a fare foto con i telefoni e a un certo punto ho avuto come una sensazione, come se qualcuno fosse vicino a noi ma lì dietro passano spesso con i cani quindi non ci ho fatto caso. Poi mi sono girata per riprendere la macchina fotografica e ho chiesto a mio marito dove fosse. Quando si è voltato è rimasto sorpreso anche lui. A quel punto ho capito che purtroppo ci era stata rubata”. Nelle prossime ore sporgeranno denuncia alla polizia.

Condividi:

Riproduzione riservata ©