Cordoglio dell’Amministrazione Comunale per la vittima dell’incendio alla Scopaia

L’Amministrazione comunale esprime cordoglio a nome della città per la morte di Milco Santini, deceduto a seguito dell‘incendio divampato in un condominio in via Città del Vaticano. Come spiega il sindaco Salvetti – in un comunicato stampa inviato alle redazioni nella mattina di mercoledì 28 febbraio – la Protezione Civile del Comune e la polizia municipale erano presenti ieri sera, anche con squadre di volontariato, già dalle 23 nella zona dove E-Distribuzione (Gruppo Enel) stava intervenendo per risolvere il disservizio che aveva causato un black out in tutto il quartiere Scopaia e in altri quartieri della città. Disgraziatamente, prosegue la nota stampa, in quel frangente si è sviluppato un incendio che ha portato al decesso di Santini e all’evacuamento di un intero condominio. Il fatto che la protezione civile fosse già nella vicinanze ha fatto sì che sia potuta intervenire nell’immediato nell’attesa dei vigili del fuoco, scongiurando forse rischi più gravi nel condominio. Nel manifestare il grande dolore per l’accaduto, conclude il comunicato stampa, l’Amministrazione comunale ringrazia, oltre ai vigili del fuoco, i dipendenti della protezione civile, della polizia municipale e i volontari che sono intervenuti tempestivamente e che hanno potuto gestire in tempi rapidi la situazione della collocazione abitativa degli evacuati.

