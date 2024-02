Incendio nella notte in via Città del Vaticano: un morto e 11 famiglie evacuate

Intorno a mezzanotte e mezzo circa di questa notte i vigili del fuoco sono intervenuti in via Città del Vaticano per un vasto incendio divampato in un appartamento. Una persona deceduta. Salvetti sul posto: "Degli 11 nuclei familiari evacuati 8 hanno trovato autonoma sistemazione, per gli altri 3 abbiamo provveduto a trovare soluzione alloggiativa"

Tragedia alla Scopaia. Intorno a mezzanotte e mezzo circa di questa notte i vigili del fuoco sono intervenuti in via Città del Vaticano per un vasto incendio divampato in un appartamento. L’incendio é divampato al primo piano ma in tempi brevissimi il fumo ha invaso gli appartamenti del secondo e terzo.

Sono intervenute due squadre di vigili del fuoco con due auto pompa con serbatoio, un mezzo con l’autoscala, un’ auto botte pompa e il carro aria.

Tutti gli appartamenti della scala interessata sono stati evacuati e tre persone sono state tratte in salvo dagli appartamenti completamente invasi dal fumo e consegnate al personale del 118 per le cure del caso. Purtroppo una persona è deceduta.

Gli appartamenti del civico sono stati messi sotto sequestro dai vigili del fuoco sotto indicazione del magistrato. Sul posto i carabinieri, polizia municipale, la protezione civile, il personale della Casalp, e il sindaco Luca Salvetti intervenuto prontamente sul luogo della tragedia oltre al personale del 118 ( Svs, Misericordia di via Verdi e Croce Rossa ).

La situazione degli evacuati al quartiere Scopaia è, in queste prime ore del mattino, in via di risoluzione. Operazioni di triage sono state svolte sul posto per poi effettuare il trasporto verso le strutture con il supporto della polizia municipale e del personale volontariato.

“Degli 11 nuclei familiari evacuati 8 hanno trovato autonoma sistemazione, per gli altri 3 abbiamo provveduto a trovare soluzione alloggiativa”, rende noto il sindaco Salvetti.

