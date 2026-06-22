Corea, un altro furto in parrocchia. L’appello della Caritas: “Serve più sicurezza”

Foto a cura de La Settimana Livorno

Dopo i danni al Villaggio della Carità, nuovo episodio nel quartiere. Il direttore della Caritas Guido De Nicolais: “Quello che dovrebbe aiutare i più poveri verrà speso per riparare i danni”

Ancora un furto ai danni di una parrocchia cittadina. Questa volta nel mirino dei ladri è finita la parrocchia di Nostra Signora di Fatima, costretta ancora una volta a fare la conta dei danni causati dall’intrusione. La notizia è rimbalzata in queste ultime ore sul giornale della diocesi Lasettimanalivorno.it.

“Ancora una volta siamo qui a raccontare di un furto ai danni di una parrocchia – spiegano dalla Caritas – Ancora una volta dobbiamo fare la conta dei danni e constatare che quanto avrebbe potuto essere destinato ad aiutare le persone più povere dovrà invece essere utilizzato per sostituire serrature e riparare porte e finestre”.

L’episodio arriva a pochi giorni dal furto e dai danneggiamenti subiti dal Villaggio della Carità, facendo crescere la preoccupazione per la sicurezza nel quartiere. Per questo motivo la Caritas rinnova il proprio appello alle forze dell’Ordine e alle Istituzioni, chiedendo interventi concreti per contrastare una situazione definita sempre più preoccupante.

data-start=”1241″ data-end=”1466″>“L’allarme sicurezza – sottolineano – non riguarda più soltanto le strutture della Fondazione, ma si estende a tutti gli abitanti del quartiere, ai lavoratori e ai numerosi volontari che ogni giorno frequentano questi spazi”.

Sull’accaduto è intervenuto anche il direttore della Caritas, Guido De Nicolais, che ha lanciato un nuovo appello affinché venga posta maggiore attenzione al problema della sicurezza sul territorio.

Qua sotto l’intervista De Nicolais a cura de La Settimana Livorno





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