Droga nascosta nel bosco: 40enne arrestato dalla squadra mobile

Oltre due chili di hashish e più di 100 grammi di cocaina erano nascosti sotto alcune frasche in una zona boschiva nei pressi di Nugola. L'uomo avrebbe tentato la fuga durante il controllo: due poliziotti sono rimasti feriti

di Giacomo Niccolini

Un sacco in cellophane grigio nascosto sotto alcune frasche, in una zona boschiva nelle campagne di Nugola. Al suo interno, secondo quanto ricostruito dalla Polizia, c’erano 23 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 2,2 chili e un involucro contenente 116 grammi di cocaina.

È quanto hanno scoperto nei giorni scorsi gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Livorno, che hanno arrestato un uomo di 40 anni con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’attività investigativa è partita da alcune segnalazioni arrivate attraverso YouPol, l’applicazione della Polizia di Stato, relative alla presenza di persone che avrebbero svolto attività di spaccio nelle campagne della zona.

Gli investigatori hanno quindi predisposto alcuni servizi di osservazione. Il 4 settembre, durante uno di questi controlli, hanno notato un uomo entrare nella boscaglia e raggiungere un punto preciso della radura. Qui avrebbe iniziato a scavare, recuperando il sacco che era stato nascosto sotto la vegetazione.

A quel punto i poliziotti sono intervenuti per controllarlo. L’uomo, secondo la ricostruzione della Questura, avrebbe però tentato di scappare nella fitta vegetazione, lasciando cadere il sacco appena recuperato.

Ne è nato un inseguimento all’interno del bosco, terminato con il fermo del 40enne e il recupero del sacco. All’interno sono stati trovati 23 panetti di hashish, per un peso lordo complessivo di 2.265,7 grammi, e un involucro con 116,1 grammi di cocaina. La droga è stata sequestrata.

Il 40enne è stato quindi arrestato. La Questura riferisce inoltre che, durante l’inseguimento e le fasi del fermo, due operatori della Squadra Mobile sono rimasti feriti e sono stati successivamente medicati in ospedale, con prognosi di 10 e 20 giorni. Per questi fatti l’uomo è stato anche denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

La posizione dell’indagato sarà ora sottoposta all’autorità giudiziaria. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e la persona arrestata deve essere considerata innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

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