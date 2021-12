Due incidenti in un’ora tra auto e scooter

La Misericordia di Montenero ha soccorso due scooteristi protagonisti di altrettanti incidenti che si sono verificati rispettivamente in viale del Risorgimento e in zona Modigliani Forum

Oltre all’incidente verificatosi intorno alle 9,30 in viale Risorgimento, in città si sono registrati altri due sinistri stradali nella mattina di giovedì 16 dicembre. Il primo intorno alle 10,3o sempre in viale Risorgimento ma stavolta l’entità dello scontro, per fortuna, è stata più lieve. Sul posto si è portata un’ambulanza della Misericordia di Montenero con infermiere a bordo. I sanitari hanno prestato le cure ad uno scooterista rimasto incidentato dopo l’impatto con un’autovettura. Per fortuna le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni: trasportato in codice verde in ospedale.

Analogo copione poco prima in zona Modigliani Forum dove sempre la Misericordia di Montenero ha soccorso un ferito per una caduta da scooter dopo l’impatto con una macchina. Anche in questo caso si è trattato di un codice verde arrivato in pronto soccorso per gli accertamenti del caso.