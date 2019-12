Ecco la foto che “spiega” la truffa del filo

Mediagallery In migliaia hanno già letto l'articolo ringraziandoci per aver reso pubblica questa truffa. QuiLivorno.it ringrazia la vittima per la collaborazione e per la voglia di raccontare quanto subito affinché non capiti ad altri

Siamo finalmente in grado di mostrarvi la foto che “spiega” com’è era stato legato il filo al cerchione della vettura, filo metallico che ha permesso ad ignoti di mettere in atto, giovedì 5 dicembre, la truffa del filo. Hai letto l’articolo? In migliaia lo hanno già fatto ringraziandoci per aver reso pubblica questa truffa. QuiLivorno.it ringrazia la vittima per la collaborazione e per la voglia di raccontare quanto subito affinché non capiti ad altri.