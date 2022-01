Fuochi non autorizzati, identificato e sanzionato l’autore. “Ha chiesto scusa”

La questura: si è presentato spontaneamente dopo aver chiesto pubblicamente scusa ai residenti per l’accaduto, dichiarandosi mortificato per quella che doveva essere una “bravata"

L’autore dell’accensione degli artifizi pirotecnici nella sera del 25 gennaio dalla zona della falsa braga della Fortezza Nuova si è presentato spontaneamente in questura dopo aver chiesto pubblicamente scusa ai residenti per l’accaduto. Lo stesso si è dichiarato nuovamente mortificato per quella che doveva essere una “bravata”, non immaginando che potesse creare altre conseguenze specie per la collettività. Lo fa sapere la questura in un comunicato del 27 gennaio. L’uomo è stato sanzionato per la violazione del regolamento di polizia urbana di cui provvederà immediatamente al pagamento della somma dovuta.