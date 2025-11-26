Furto a bordo del treno, arrestati due giovani alla stazione

I due avrebbero approfittato di un momento di distrazione della vittima, allontanatasi per andare in bagno, per sottrarle un borsello. Il proprietario ha notato i due uomini allontanarsi con la refurtiva e ha allertato il capotreno. I due, dopo aver litigato tra loro, si sono scagliati contro i poliziotti: arrestati per furto aggravato in concorso, lesioni e minaccia a pubblico ufficiale

Due giovani algerini, senza fissa dimora in Italia, sono stati arrestati dalla Polfer di Livorno per furto aggravato in concorso, lesioni e minaccia a pubblico ufficiale. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi a bordo di un treno regionale sulla tratta Roma Termini – Pisa Centrale. Secondo quanto ricostruito, i due avrebbero approfittato di un momento di distrazione della vittima — allontanatasi per andare in bagno — per sottrarle un borsello di una nota marca contenente denaro, occhiali, chiavi e cuffie di ultima generazione. Accortosi del furto, il proprietario ha notato i due uomini allontanarsi con la refurtiva e ha allertato il capotreno, che a sua volta ha contattato la polizia ferroviaria. Gli agenti hanno atteso l’arrivo del treno alla stazione di Livorno. Una volta fermati, i due sospetti — dopo aver litigato tra loro — si sono scagliati contro i poliziotti. Nonostante la resistenza, sono stati bloccati e accompagnati negli uffici della Polfer. La refurtiva, rinvenuta in loro possesso, è stata restituita alla vittima. I due uomini sono stati arrestati e trasferiti nel carcere di Livorno.

