Furto alla cantina della Coppa Barontini

Il presidente Claudio Ritorni ed altri soci hanno constatato la mancanza dell’impianto di amplificazione, casse e microfono, nonché di alcune attrezzature

Porta aperta visibilmente danneggiata e serratura divelta. Così Mauro Raugi, componente del direttivo dell’Associazione Coppa Barontini (foto tratta dal profilo Fb dell’associazione), ha trovato il 17 febbraio mattina l’entrata della cantina sede dell’associazione. Dopo aver dato l’allarme, sul posto sono arrivati il presidente Claudio Ritorni ed altri soci, i quali hanno constatato la mancanza dell’impianto di amplificazione, casse e microfono, nonché di alcune attrezzature. “Un episodio increscioso – sottolinea Ritorni – che colpisce una realtà fatta di volontariato e dell’opera dei tanti che amano la tradizione remiera di Livorno. Un danno procurato proprio nel momento in cui stiamo lavorando per organizzare la nuova edizione della Coppa Barontini, che richiede notevole sforzi anche economici e ogni risorsa è importante per la riuscita della manifestazione”.