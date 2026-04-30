Furto nella notte alla gioielleria Bluespirit alle Fonti del Corallo
I ladri hanno forzato la saracinesca e tenendola sollevata con un estintore si sono aperti un varco per poi rompere le vetrine con un martello. L'intrusione risale alla notte tra il 29 e 30 aprile quando la vigilanza si è accorta dell'accaduto e ha dato subito chiamato le forze dell'ordine
Furto alla gioielleria Bluespirit alle Fonti del Corallo. L’intrusione risale alla notte tra il 29 e 30 aprile, poco dopo le 2, quando la vigilanza si è accorta dell’accaduto e ha subito chiamato le forze dell’ordine. Questa mattina poco dopo le 8, a galleria commerciale ancora chiusa al pubblico, alcuni clienti diretti al supermercato hanno notato qualcosa di anomalo: la saracinesca della gioielleria leggermente sollevata da un estintore e nelle immediate vicinanze diversi frammenti di vetro e un martello. Secondo le prime ricostruzioni, i ladri l’avrebbero forzata e tenendola sollevata con l’estintore sarebbero riusciti ad aprirsi un varco. Una volta all’interno avrebbero poi infranto le vetrine con il martello. Il furto è stato accertato poco dopo quando il personale della gioielleria ha atteso, in via precauzionale, l’arrivo dei carabinieri per aprire completamente l’accesso al punto vendita. Ancora da quantificare con precisione l’entità del bottino. I militari sono intervenuti sul posto per effettuare i rilievi e avviare le indagini, che serviranno a ricostruire la dinamica del colpo e a individuare i responsabili. Non si esclude che possano essere acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nel centro commerciale.
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