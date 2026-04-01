Furto nella caserma dei vigili del fuoco: rubata attrezzatura per il soccorso

Colpo in via Campania: i ladri entrano nell’autorimessa e portano via uno strumento fondamentale per il soccorso. Indagano i carabinieri

Colpo nella notte alla caserma dei vigili del fuoco di via Campania. Intorno alla mezzanotte del 31 marzo, alcuni malintenzionati sono riusciti a introdursi all’interno della sede centrale e a raggiungere l’autorimessa dove sono parcheggiati i mezzi di soccorso. Una volta dentro, con rapidità, hanno portato via un divaricatore elettrico a batteria, strumento utilizzato negli interventi di emergenza, in particolare per liberare persone incastrate nei veicoli dopo incidenti stradali. L’attrezzatura si trovava su uno dei mezzi pronti a partire. A notare l’intrusione sono stati alcuni vigili del fuoco in servizio che hanno dato subito l’allarme e tentato anche di inseguire i ladri, senza però riuscire a fermarli. Si tratta di un furto particolarmente grave, visto il tipo di strumentazione sottratta, già oggetto in passato di episodi simili in altre caserme dei vigili del fuoco in Italia. Sul caso stanno indagando i carabinieri del comando provinciale di Livorno.

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