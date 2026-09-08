Furto nella notte al bar della squadra Tre&23

Piegata la porta di ingresso e infranto il vetro della finestra. Il presidente Francesco Di Rocca: “Abbiamo perso il conto dei furti subiti"

Furto nella notte tra il 6 e il 7 settembre al bar della società Tre&23 in via Della Vecchia Chiesa di Salviano. Una volta all’interno, i ladri hanno rubato solo generi alimentari: il denaro viene portato via proprio per evitare che possa diventare un obiettivo durante la notte. A pesare, però, è soprattutto il conto dei danni. La porta di ingresso è rimasta pesantemente deformata con l’anta piegata e sollevata verso l’esterno. Anche la finestra è stata gravemente danneggiata. Un raid che ha lasciato i segni proprio nel momento in cui la società si preparava a inaugurare la nuova stagione. Il 7 settembre era infatti in programma l’inaugurazione, trasformata inevitabilmente in una giornata segnata anche dalla necessità di fare i conti con quanto accaduto poche ore prima. “Siamo al far west” è il commento di Francesco Di Rocca, presidente della Tre&23. “Abbiamo perso il conto dei furti subiti”. Le immagini delle telecamere, che hanno ripreso due soggetti incappucciati, potranno forse fornire elementi utili per ricostruire la dinamica.

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