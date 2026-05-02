Grave incidente con un decespugliatore: 47enne ferito alla gamba

Paura lungo via della Fattoria, in direzione Monterotondo: l’uomo ha riportato una profonda lesione ed è stato soccorso dalla SVS e trasferito d’urgenza in ospedale con allertamento della shock room

Momenti di forte apprensione lungo via della Fattoria, sulla strada verso Monterotondo, dove un uomo di 47 anni è rimasto gravemente ferito mentre stava lavorando con un decespugliatore. Per cause in corso di accertamento, il 47enne ha riportato una profonda ferita alla gamba, con lesioni serie ai tessuti. Sul posto sono intervenuti i volontari della Svs Pubblica Assistenza di Livorno, che hanno prestato le prime cure e stabilizzato il paziente prima del trasferimento. Considerata la gravità del quadro, l’uomo è stato trasportato in ospedale in codice rosso, con allertamento della shock room, dove i medici stanno valutando la situazione.

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