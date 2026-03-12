Incendio all’ex Circoscrizione in via delle Sorgenti

Temporanea interdizione a scopo precauzionale a 3 nuclei familiari. Una squadra dei vigili del fuoco è rimasta a disposizione delle famiglie per il recupero dei beni

Incendio all’ex Circoscrizione in via delle Sorgenti. L’edificio veniva utilizzato come struttura ricettiva temporanea da parte del Comune per accogliere persone e famiglie senza fissa dimora. L’incendio si è sviluppato verosimilmente dal locale utilizzato come stanza da letto. Non ci sono stati feriti, il 118 era sul posto pronto ad intervenire. È stata data la temporanea interdizione a scopo precauzionale a 3 nuclei familiari. Una squadra dei vigili del fuoco è rimasta a disposizione delle famiglie per il recupero dei beni.

