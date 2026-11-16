Incendio in un appartamento, trovata una persona senza vita

Foto inviata dai vigili del fuoco relativa all'intervento di stanotte

Le indagini sull'accaduto sono ancora in corso

I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 4.30 di questa mattina, in zona Corea, per un incendio divampato all’interno di un appartamento. All’inizio delle operazioni di spegnimento la squadra ha rinvenuto, nelle immediate vicinanze dell’ingresso, il corpo senza vita di una persona. Non risultano altre persone coinvolte. Le indagini sull’accaduto sono ancora in corso. Sul posto erano presenti anche il personale sanitario e la polizia. La vittima, di origine straniera, aveva circa 50 anni.

Un altro incendio in appartamento si era verificato ieri mattina in zona Stazione. Una squadra era intervenuta provvedendo a spegnere le fiamme e a mettere in salvo due persone che, risultate intossicate, erano state affidate alle cure del personale sanitario.

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