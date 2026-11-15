Incendio in zona Stazione, due persone intossicate

Intervento dei vigili del fuoco questa mattina: le due persone sono state soccorse e affidate al personale sanitario. Sul posto anche la Polizia Locale

Intervento dei vigili del fuoco questa mattina in zona Stazione per un incendio divampato all’interno di un appartamento. La squadra, proveniente dalla sede centrale di via Campania, è intervenuta provvedendo a spegnere le fiamme e a mettere in salvo le due persone che si trovavano nell’abitazione. Entrambe sono risultate intossicate e sono state affidate alle cure del personale sanitario. Sul posto sono sopraggiunti anche gli agenti della Polizia Locale.

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