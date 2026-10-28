Incidente sull’Aurelia, muore un motociclista

L'incidente è avvenuto nel tratto compreso tra Quercianella e Castiglioncello, in direzione Grosseto

Incidente stradale nella serata di mercoledì 28 ottobre lungo la strada statale 1 Variante Aurelia, nel tratto compreso tra Quercianella e Castiglioncello, in direzione Grosseto. Nel sinistro sono rimasti coinvolti un’auto e un motociclo. Sul posto sono intervenuti l’automedica di Livorno dislocata presso il Distretto Sud, un’ambulanza, i vigili del fuoco e la polizia stradale per ricostruire quanto accaduto. Per il conducente del motociclo non c’è stato purtroppo nulla da fare. Il conducente della vettura, in stato di shock per quanto accaduto, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Livorno per gli accertamenti del caso.

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