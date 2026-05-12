Intrusione notturna nella sede di Cna, danneggiate due auto
Ignoti si sono introdotti nella notte all’interno dell’area di via Martin Luther King dopo aver forzato il cancello carrabile
Brutta sorpresa, questa mattina, nella sede di Cna di via Martin Luthet King 21. Durante la notte, presumibilmente a partire dall’una, ignoti si sono introdotti nell’area dopo aver forzato il cancello carrabile. Una volta all’interno, i malintenzionati hanno provocato danni a due vetture aziendali parcheggiate. Non si tratterebbe purtroppo di un episodio isolato: in passato, infatti, si erano già verificati altri accessi non autorizzati all’interno della proprietà. Il fatto è stato immediatamente denunciato ai carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto e risalire ai responsabili.
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