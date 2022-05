Ladri nella notte al Circolo Arci Salviano

Sul posto, la mattina di mercoledì 11 maggio, le forze dell'ordine per il relativo sopralluogo di furto. L'ultimo tentativo di intrusione risale agli inizi di gennaio scorso quando i ladri in quel caso riuscirono a rubare alcuni spiccioli lasciati all'interno del registratore di cassa del bar

Nella notte alcuni malviventi si sono introdotti al Circolo Arci Salviano di via di Salviano al civico 542 forzando le porte d’ingresso dei gruppi sportivi al piano seminterrato spaccando le grate messe a protezione delle vetrate e delle porte (nella foto).

I ladri hanno messo a soqquadro gli uffici alla ricerca di soldi contanti senza però avere avuto esito favorevole in quanto non sono riusciti a trovare alcun denaro custodito all’interno dei locali.

I delinquenti hanno poi provato, ancora una volta senza fortuna, ad entrare anche all'interno del bar. Sul posto, la mattina di mercoledì 11 maggio, le forze dell'ordine per il relativo sopralluogo di furto. L'ultimo tentativo di intrusione risale agli inizi di gennaio scorso quando i ladri in quel caso riuscirono a rubare alcuni spiccioli lasciati all'interno del registratore di cassa del bar.