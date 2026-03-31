Lite in piazza Grande tra due ragazzi, sequestrato un coltello

All’origine dello scontro degli apprezzamenti non graditi. I dipendenti di uno dei locali sono riusciti a separarli fino all’arrivo della polizia locale che li ha poi accompagnati al comando per accertamenti. Sequestrato un coltello a serramanico con lama di 7 centimetri

Momenti di tensione nel tardo pomeriggio di oggi in piazza Grande dove, poco prima delle 19, si è verificata una lite che ha coinvolto due giovani italiani di 23 e 25 anni. Secondo le prime ricostruzioni, all’origine dello scontro ci sarebbero stati degli apprezzamenti non graditi che uno dei due avrebbe rivolto alla ragazza dell’altro. Da qui sarebbe nata la discussione, poi degenerata nella lite durante la quale uno dei due avrebbe estratto un coltello a serramanico (con una lama di circa 7 centimetri), inasprendo ulteriormente la situazione. I dipendenti di uno dei locali della zona assistendo alla scena sono riusciti a separarli fino all’arrivo, in tempi rapidi, di tre pattuglie della polizia locale. Le conseguenze fisiche, fortunatamente, sarebbero lievi: entrambi i ragazzi hanno rifiutato il trasporto in ospedale. Uno dei dipendenti intervenuti per dividere i contendenti ha riportato lievi contusioni ed escoriazioni. I due sono stati accompagnati al comando per gli accertamenti del caso. Sono attualmente in corso approfondimenti per valutare le responsabilità e le rispettive posizioni. Particolare attenzione è rivolta al possesso del coltello, per il quale si potrebbe configurare il reato di porto di arma impropria. Gli agenti della polizia locale, guidati dal comandante Joselito Orlando, acquisiranno eventuali immagini di videosorveglianza che potrebbero fornire elementi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

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