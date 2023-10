Massaggio cardiaco in strada, agente della municipale salva passante

Un agente della polizia municipale ha svolto il massaggio cardiaco ad un passante che aveva accusato un malore in strada. E’ accaduto nel pomeriggio del 5 ottobre in via Mentana. L’agente è riuscito a rianimare l’uomo prima dell’arrivo del 118 che lo ha poi trasportato al pronto soccorso per gli accertamenti del caso.

in aggiornamento

