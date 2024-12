“Mi hanno chiesto 1.950 € ci sono cascata come un pollo”

“Bisogna stare attenti, io che non mi fido di nessuno ci sono cascata come un pollo”. A parlare è Michela (nome di fantasia) che dopo aver letto l’articolo di ieri ha deciso di raccontare la sua disavventura finita poi, per fortuna, per il meglio. La donna ha ricevuto questo sms: “Mamma sono io. Ascolta ho perso il telefono, sto provando a chiamarti ma ho problemi di linea. Scrivimi su whatsapp a questo numero ho dovuto bloccare tutto e ho bisogno di un favore”. Lì per lì la signora si preoccupa leggendo il messaggio e risponde: “Ma dove lo hai perso dimmi”. E poi: “Ho levato il blocco chiama”. Ecco quindi che dall’altra parte lo sconosciuto (non la figlia) entra in azione e invia gli estremi per il bonifico (intestato ad un’altra persona ancora) dicendole che i soldi sarebbero serviti per fare un pagamento e di inviare una foto della contabile. Richiesta: 1.950 € euro. “Avevo predisposto il bonifico istantaneo. Menomale non ho dato l’invio. Allora volevano che andassi ad un tabaccaio e insistevano. E’ in quel momento che mi sono accorta che non era mia figlia dato che non posso camminare”.

