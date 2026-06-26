“Mi hanno dato una botta solenne sulla nuca strappandomi catena e maglia”

Ringraziamo Silvano Russo per la disponibilità

"Non sono caduto perché sono palestrato. Se la davano ad un altro 80enne... Per un attimo ho pensato di rincorrerli poi ho chiamato la polizia". Silvano Russo era sul marciapiede di Borgo Cappuccini in attesa di un amico quando è stato colpito alle spalle

“Ero fermo sul marciapiede in Borgo Cappuccini e guardavo verso corso Mazzini aspettando un amico, ma non lo vedevo arrivare. A un tratto mi sono sentito dare una botta solenne sulla nuca”. A raccontare quanto accaduto è Silvano Russo, che ringraziamo per la disponibilità, maestro orafo per 60 anni, oggi in pensione, 80 anni ad ottobre. “Oltre alla botta c’è stato il trascinamento della mano con le unghie per strapparmi la catena al collo e mi hanno strappato anche la maglietta”. “Non sono andato in terra perché sono palestrato – prosegue Silvano – Se la dava a un altro ottantenne o a una signora…” aggiunge, lasciando intendere come le conseguenze avrebbero potuto essere ben più gravi. Dei responsabili ricorda pochissimo. “Non li ho visti in faccia. Ho visto quattro gambe che correvano, volavano da quanto correvano”. Per un istante ha pensato di inseguirli, ma ha scelto di fermarsi. “Poteva andare peggio anche perché sono andato abbastanza razionale. Ho detto: li rincorro con il motorino e se poi tirano fuori un coltello? Chiamo la polizia, è la meglio di tutti”. Il fatto è avvenuto ieri 25 giugno alle 10.30. A essere portata via è stata una catena d’oro dal valore soprattutto affettivo. “L’unica cosa “bella” è che c’era una croce con quattro brillanti che ho fatto io. Non ce n’è una uguale. Spero di ritrovarla”. L’episodio gli ha lasciato un profondo senso di amarezza. “Ora non si può uscire di casa”.

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