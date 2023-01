Neve e ghiaccio, nessuna criticità nella notte

Alcune foto delle squadre dei volontari durante la ricognizione notturna del 19 gennaio

Solo pioggia e fenomeni di grandine in piazza del Santuario e alla Valle Benedetta. Le temperature rilevate sul posto sono il linea con i dati che provengono dalle stazioni meteo e non sono mai scese sotto i 3°

Dalle ricognizioni effettuate dalle due squadre di volontari, così come previsto dal piano di Protezione Civile del Comune di Livorno, non si segnalano criticità relative a ghiaccio e neve nella notte. Solo pioggia e fenomeni di grandine in piazza del Santuario e alla Valle Benedetta. Le temperature rilevate sul posto sono il linea con i dati che provengono dalle stazioni meteo e non sono mai scese sotto i 3°.

Condividi: