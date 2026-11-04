Non ce l’ha fatta lo scooterista

Il luogo dell'incidente avvenuto nella serata del 4 novembre

Inutili tutti i tentativi di rianimazione, iniziati con l'intervento di due persone presenti sul posto che hanno utilizzato il Dae pubblico

Non ce l’ha fatta lo scooterista coinvolto nell’incidente avvenuto nella serata di mercoledì 4 novembre in viale Carducci all’altezza dell’incrocio semaforico con viale Alfieri e viale Ippolito Nievo. Subito dopo l’accaduto lo scooterista era stato soccorso da un uomo e una donna presenti sul posto che, con grande prontezza, erano intervenuti utilizzando il defibrillatore pubblico dedicato alla memoria di Alessia Angulo, estraendolo dal totem collocato sul marciapiede. Nel frattempo erano sopraggiunte diverse ambulanze insieme all’automedica e il personale sanitario aveva proseguito le manovre rianimatorie già avviate. L’uomo era stato trasportato all’ospedale in condizioni critiche.

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