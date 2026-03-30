Non si ferma all’alt, arrestato 28enne

Inseguimento da via Ernesto Rossi a via Ginori dove l'uomo ha tentato di proseguire a piedi. Nello scooter 21 involucri di droga, 100 € e 2 cellulari. Condotto poi in Questura è risultato privo di patente: arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio

La polizia ha arrestato un 28enne con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio al termine di un inseguimento in centro. Nei giorni scorsi una pattuglia della Volanti ha notato in via Ernesto Rossi, all’incrocio con via Mayer, un individuo a bordo di uno scooter già conosciuto per precedenti legati allo spaccio. Alla richiesta di fermarsi per un controllo, si legge in un comunicato stampa, ha ignorato l’alt e si è dato alla fuga. Ne è nato un inseguimento conclusosi in via Ginori. A quel punto il fuggitivo ha abbandonato lo scooter e ha tentato di proseguire a piedi ma è stato rapidamente raggiunto e fermato dagli agenti. Nel vano portaoggetti del mezzo sono stati trovati ventuno involucri contenenti polvere bianca, due telefoni cellulari e cento euro in contanti. I successivi accertamenti hanno confermato che si trattava di cocaina per un peso complessivo di 11,36 grammi. Condotto poi in Questura è emerso che l’uomo era privo di patente e aveva diversi precedenti penali, oltre a utilizzare più identità. Al termine delle verifiche è stato arrestato e trasferito nel carcere Le Sughere, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Si ricorda che, trattandosi di indagini in corso, la responsabilità dell’indagato dovrà essere accertata nelle sedi competenti.

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