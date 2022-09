Nuovi controlli interforze in via Bruno, chiusi due alloggi

Nelle foto la chiusura della finestra di un alloggio e le forze dell'ordine in via Giordano Bruno

Nuova ricognizione da parte di Comune e Casalp supportata da polizia, finanza, polizia municipale e carabinieri

Dopo i controlli di sabato 27 e mercoledì 31 agosto, coordinati dalla questura il 20 settembre sono stati svolti nuovi controlli interforze in via Giordano Bruno. Polizia, finanza con le unità cinofile, polizia municipale e carabinieri hanno supportato l’Ufficio Sociale del Comune e i tecnici Casalp nella ricognizione degli alloggi al civico 18. Due appartamenti, al primo e secondo piano, sono stati chiusi. Come si legge in un comunicato della questura uno è risultato libero e pertanto si è provveduto all’immediata chiusura e messa in sicurezza; l’altro, al cui interno era presente abusivamente una famiglia, è stato liberato e successivamente chiuso e messo in sicurezza. Alla porta sono state poste le griglie e le finestre sono state murate. Controlli anche al civico 8, dove nella notte tra il 21 e 22 agosto è avvenuta la tragedia di Denny.

Condividi: