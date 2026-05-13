Poliziotto fuori servizio insegue in scooter un ladro in bicicletta

Il punto in cui il poliziotto ha sbarrato la strada al ladro

Aveva terminato il turno di lavoro quando ha sentito le urla di un uomo derubato: ha caricato la vittima sullo scooter e si è lanciato all’inseguimento del fuggitivo, fermandolo e arrestandolo in piazza del Cisternone

Aveva appena finito di lavorare e stava tornando a casa in scooter quando ha sentito un uomo gridare “Al ladro” mentre rincorreva a piedi la persona che gli aveva appena rubato la bicicletta e in sella alla bici stava scappando. Senza pensarci due volte, un poliziotto della polizia ferroviaria è intervenuto riuscendo a bloccarlo. L’episodio è avvenuto lunedì pomeriggio, intorno alle 17.30, tra via de Larderel e piazza del Cisternone. Quando ha notato la scena ha fatto salire la vittima del furto sul suo motorino. L’inseguimento è terminato sopra piazza del Cisternone, all’angolo con via del Corona, dove l’agente è riuscito a raggiungere il fuggitivo sbarrandogli la strada. Attorno al fermato si è radunato un gruppo di persone che, dopo aver compreso quanto accaduto, ha tentato di avvicinarsi per aggredirlo. L’ispettore della Polfer, che nel frattempo aveva richiesto l’ausilio dei colleghi, ha evitato che la situazione degenerasse anche grazie ad una pattuglia della polizia municipale di passaggio. Sul posto sono poi sopraggiunti i colleghi. L’autore del furto, un cittadino italiano già destinatario di un divieto di dimora, è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato con destrezza e dopo la convalida dell’arresto è stata disposta la custodia cautelare in carcere. I numerosi cittadini presenti hanno espresso solidarietà e ringraziamenti nei confronti della polizia per il rapido intervento che ha permesso di fermare il responsabile.

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