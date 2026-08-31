Poliziotto libero dal servizio insegue borseggiatore insieme ai cittadini

Foto AI

"Li ringrazio, sono stati decisivi. La vittima del furto è rimasta molto colpita e contenta, ci ha ringraziato e si è congratulata con tutti"

Era appena uscito dalla palestra e stava tornando a casa quando si è trovato davanti una scena che non poteva ignorare. Un gruppo di cittadini stava rincorrendo una persona che, poco prima, aveva rubato la borsa ad un’anziana. Lui, Riccardo A., che ringraziamo per la disponibilità, era libero dal servizio e non ci ha pensato due volte: ha rincorso il borseggiatore. È successo sabato 29 agosto. “Mi trovavo in piazza Roma quando ha sentito gridare “ha rubato, ha rubato, fermatelo”. Così mi sono messo a correre anch’io qualificandomi. Ad un certo punto il soggetto ha gettato la borsa cercando di guadagnarsi la fuga”. Prima dirigendosi verso via Rosa del Tirreno e poi arrivando all’angolo con via Sette Santi dove è stato raggiunto e bloccato. La volante giunta sul posto ha quindi preso in consegna il giovane. Nel frattempo, una ragazza ha recuperato la borsa abbandonata e l’ha riconsegnata all’anziana vittima. “È rimasta molto colpita e contenta, ci ha ringraziato e si è congratulata con tutti”. Tuttavia, per Riccardo non è stato qualcosa di eccezionale: “Fa parte del nostro lavoro intervenire in situazioni come queste: con o senza divisa. Se una persona chiama il 112 si aspetta un aiuto da parte di tutte le forze di polizia e questo è quello che quotidianamente facciamo”. Infine il ringraziamento a tutti coloro che hanno avuto un ruolo concreto. “Ringrazio i cittadini per la collaborazione: sono stati decisivi”.

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