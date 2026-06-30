Raggira un’anziana e fugge con oro e contanti: arrestato in stazione

Un finto carabiniere ha convinto marito e figlio a recarsi in una Stazione dei Carabinieri, sostenendo che la targa della loro auto era stata utilizzata durante una rapina. Rimasta sola in casa, la donna è stata indotta a consegnare tutti i preziosi di famiglia con il pretesto di un controllo per escludere un coinvolgimento nella presunta rapina

La Squadra Volante della Questura, con la collaborazione della Polizia Ferroviaria, ha arrestato un giovane di nazionalità egiziana che, pochi minuti prima, con un raggiro, si era impossessato di denaro contante, gioielli e orologi di valore appartenenti a due anziani livornesi. Il tempestivo intervento della polizia, grazie ai preziosi elementi raccolti nell’immediatezza dei fatti, ha consentito agli agenti di individuare il presunto responsabile e di recuperare l’intera refurtiva. Nel dettaglio, si legge in un comunicato stampa, un finto carabiniere contattava sul telefono fisso una famiglia livornese riferendo che la targa della loro auto era stata utilizzata, nei giorni precedenti, durante una rapina ai danni di una nota gioielleria del centro cittadino. Con un pretesto apparentemente credibile, il malvivente convinceva il marito e il figlio ad allontanarsi dall’abitazione per recarsi in una Stazione dei Carabinieri. Alla moglie, invece, veniva intimato di raccogliere tutti i preziosi di famiglia, sostenendo che sarebbero stati sottoposti a un accurato controllo per escludere un loro coinvolgimento nella presunta rapina. Quando la donna era ormai rimasta sola in casa e il marito e il figlio si trovavano sufficientemente lontani, senza possibilità di contattarla, un ventenne di nazionalità straniera, qualificatosi come “delegato della Procura“, bussava alla porta ed entrava nell’abitazione. Con l’aiuto di un complice, rimasto costantemente al telefono con la vittima, il giovane riusciva a distrarre l’anziana con un pretesto e ad appropriarsi di tutti i gioielli della famiglia, oltre che del denaro contante, allontanandosi poi indisturbato in direzione della stazione ferroviaria con l’obiettivo di far perdere le proprie tracce. A far scattare l’allarme è stato il marito che, preoccupato perché la moglie non rispondeva più al telefono, ha contattato il 112 raccontando quanto stava accadendo. Due volanti hanno così raggiunto immediatamente l’abitazione, riuscendo a raccogliere in pochi minuti una dettagliata descrizione del giovane, che nel frattempo si era già allontanato. Gli agenti hanno informato subito la Sala Operativa che, intuendo come il malvivente potesse tentare la fuga in treno, ha visionato le immagini delle telecamere cittadine riuscendo a individuarlo nei pressi di piazza Dante. Sulla base degli elementi raccolti, la Sala Operativa ha coordinato rapidamente un intervento congiunto consentendo di rintracciare e bloccare il giovane all’interno della stazione ferroviaria, ancora in possesso della refurtiva, che aveva abilmente occultato sotto gli abiti. Acquisita la formale querela e completati gli atti di polizia giudiziaria, il giovane è stato quindi tratto in arresto e accompagnato alla Casa Circondariale, su disposizione dell’Autorità giudiziaria procedente. Al termine dell’operazione, tutta la refurtiva recuperata è stata restituita ai legittimi proprietari. Va precisato che il procedimento penale non è ancora definito e, pertanto, le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate nel corso dell’eventuale giudizio. Solo una sentenza definitiva di condanna potrà far ritenere colpevole l’indagato.

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