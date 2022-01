Raid nella notte al Circolo Arci “Le Mi’ Bimbe”

Colpo al Circolo Arci a due passi dalla Gelateria Ardenza colpita nella stessa sera di mercoledì 26. Le telecamere di sicurezza hanno ripreso il malvivente che ha asportato il registratore di cassa

Circa mezz’ora prima del furto registrato all’Antica Gelateria Ardenza le telecamere di sicurezza del Circolo Arci “Le Mi’ Bimbe” di via della Gherardesca, a due passi dalla gelateria di via del Pastore, hanno ripreso un malvivente che si è introdotto all’interno dei locali per rubare.

Sono le 22,23 di mercoledì 26 gennaio (orario registrato dal sistema di video-sorveglianza) quando una persona, vestita con una tuta e un cappellino, si introduce dietro al bancone del bar del circolo Arci e, come si vede dalle immagini, con tutta calma si mette a smontare il fondo cassa del registratore portandoselo via.

Il malvivente si è introdotto spaccando una porta-finestra che conduce anche al Club Magnozzi. Il registratore di cassa è stato ritrovato dalle forze dell’ordine nella vicina via San Simone.

La presidente del circolo, Susy Bottici, ha riferito che per fortuna si parla solo di danni materiali e di nessun ammanco economico. Gli occhi elettronici hanno ripreso l’azione come si vede da un fermo immagine che pubblichiamo qua in pagina dove il ladro (cerchiato in rosso) si allontana verso l’uscita dopo aver strappato di netto la cassa.