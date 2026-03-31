Rapinato da un gruppo di malviventi incappucciati

La vittima aveva alcune lesioni da arma da taglio al volto e alle mani e ha riferito alla polizia di essere stato rapinata in scali Bettarini

Nella serata di ieri 30 marzo, intorno alle 22:30, le volanti sono intervenute in scali Luigi Bettarini in seguito alla segnalazione di una persona ferita. Si tratta di un giovane straniero, appena maggiorenne, che presentava alcune lesioni da arma da taglio al volto e alle mani giudicate di lieve entità. Secondo quanto riferito dalla vittima, le ferite sarebbero state causate durante una rapina avvenuta poco prima ad opera di più individui incappucciati descritti come di origine straniera. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto e identificare i responsabili.

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