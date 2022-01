Ricevuti dal questore gli agenti che hanno salvato due persone dall’incendio

La mattina di lunedì 24 gennaio il questore Roberto Massucci ha voluto ricevere i componenti della pattuglia UOPI (Unità Operative di Primo Intervento) appena dimessi dall’ospedale in seguito alle intossicazioni successive al loro intervento in occasione dell’incendio all’interno dell’appartamento di via Perini verificatosi nei giorni scorsi.

Nell’occasione gli agenti erano intervenuti con prontezza e professionalità riuscendo a portare in salvo due persone.

Il questore, non avendo potuto portarsi in ospedale nell’immediato per il rispetto delle normative anti-Covid, ha voluto comunque ringraziarli, sottolineando ancora una volta la consueta abnegazione e professionalità degli operatori tutti della polizia di Stato, impegnati sempre a garantire la sicurezza delle nostre città in ogni circostanza.