Ritrovato senza vita, era scomparso da tre giorni

La zona boschiva di Poggio d’Arco, compresa tra le frazioni di Nibbiaia e Gabbro, dov'è stato ritrovato il corpo

L'uomo è stato trovato senza vita nella zona tra Nibbiaia e Gabbro. Accanto al corpo un fucile, posto sotto sequestro. Disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso

Nella mattinata di domenica 30 agosto il personale della Polizia del Commissariato di Rosignano Solvay, si legge in un comunicato stampa, è intervenuto nella zona boschiva di Poggio d’Arco, compresa tra le frazioni di Nibbiaia e Gabbro a seguito della segnalazione relativa alla presenza di una persona riversa a terra. Giunti sul posto, gli agenti hanno rinvenuto il corpo senza vita di un uomo di 80 anni circa, di Livorno, nei pressi di un’auto presumibilmente in uso all’uomo. Nelle immediate vicinanze del corpo è stato inoltre rinvenuto un fucile, successivamente sottoposto a sequestro. Sul luogo sono intervenuti personale sanitario, Polizia Scientifica e medico legale per gli accertamenti del caso. Al termine delle operazioni, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, la salma è stata trasferita al cimitero dei Lupi di Livorno, in attesa dell’esame autoptico. Dagli accertamenti è emerso che era stata denunciata la scomparsa il 27 agosto scorso ai carabinieri di Livorno. Sono in corso gli accertamenti finalizzati a ricostruire con esattezza le circostanze e le cause del decesso.

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