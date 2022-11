Ruba all’interno di un ristorante: denunciato 31enne

Individuato il responsabile del furto a Castiglioncello all'interno di un ristorante. L'uomo è stato arrestato anche all'alba dello scorso 21 novembre per il furto all'interno della tabaccheria di Francesco Novi in via Ricasoli

I militari della Stazione Carabinieri di Castiglioncello, dopo una serie di accertamenti ed indagini, hanno denunciato nuovamente per furto aggravato un 31 enne romeno.

Nelle ore notturne dello scorso 6 novembre, a Castiglioncello, dopo aver spaccato una porta antipanico, un uomo si è introdotto all’interno di un ristorante della zona, rubando il fondo cassa. A seguito della formalizzazione della denuncia, i militari della Stazione hanno avviato le indagini che, suffragate dai filmati del sistema di videosorveglianza hanno permesso di raccogliere significativi e concordanti indizi a carico del 31enne, nel recente passato già denunciato per altri due furti avvenuti alla fine del mese di ottobre, sempre a Castiglioncello.

Lo scambio informativo con i carabinieri della Compagnia di Livorno ha agevolato l’intervento avvenuto nella notte del 20 novembre quando l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per il furto nei confronti di una tabaccheria di Livorno in via Ricasoli. Come ulteriore misura nei confronti del 31enne è stato emesso il Foglio di Via Obbligatorio.

