Scontro all’incrocio: un’auto si ribalta, tre persone in ospedale
L'incidente è avvenuto intorno alle 2 della notte tra martedì e mercoledì tra via Firenze e via Mastacchi. Coinvolte due vetture: una si è capovolta dopo l'impatto. Sul posto ambulanze, vigili del fuoco, automedica e polizia municipale
Intorno alle 2 di mercoledì 5 agosto si è verificato un grave incidente stradale all’incrocio tra via Firenze e via Mastacchi. Per cause che sono ancora al vaglio della polizia municipale, due automobili sono entrate in collisione con estrema violenza. In seguito allo scontro una delle vetture si è ribaltata, terminando la propria corsa a ridosso del campo di calcio, mentre l’altra ha riportato ingenti danni.
Immediato l’intervento dei soccorritori. Sul luogo dell’incidente sono arrivati i volontari della Svs di Livorno con due ambulanze, la Misericordia di Livorno, l’automedica del 118, una squadra dei vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.
Il bilancio è di tre feriti: i due conducenti delle auto coinvolte e un passeggero. Tutti sono stati trasportati in ospedale per ricevere le cure necessarie e per essere sottoposti agli accertamenti sanitari del caso.
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