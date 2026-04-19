Scontro tra scooter in viale Petrarca nella notte: due minorenni in ospedale

Incidente nella notte nei pressi del semaforo all’altezza dell’Esselunga. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dello scontro: sul posto automedica e due ambulanze della Svs. Due ragazzi trasportati in codice giallo, un maggiorenne ha rifiutato il ricovero

Incidente stradale nella notte, intorno alle 4, in viale Petrarca, all’altezza del semaforo vicino all’Esselunga. Per cause ancora da stabilire con precisione, due scooter si sono scontrati violentemente. Ad avere la peggio sono stati due minorenni che viaggiavano su uno dei mezzi: entrambi sono stati soccorsi e trasportati in ospedale in codice giallo. Il terzo coinvolto, maggiorenne, dopo le prime cure sul posto ha invece rifiutato il ricovero. Sul luogo dell’incidente sono intervenute l’automedica e due ambulanze della data-end=”890″>Svs, tra cui quella della sezione distaccata di Ardenza. I feriti sono stati valutati come politrauma, con diverse contusioni riportate a seguito dell’impatto. Resta da chiarire nel dettaglio la dinamica dello scontro.

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