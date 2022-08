Scooter, controlli notturni della polizia municipale

Passaggi e posti di controllo in zona Leccia-Scopaia, centro e viali a mare per la verifica del rispetto delle norme di circolazione in seguito a segnalazioni da parte della cittadinanza di rumori molesti e disturbo alla quiete pubblica

In seguito a segnalazioni da parte della cittadinanza di rumori molesti e disturbo alla quiete pubblica causati dalla circolazione in ore serali e notturne, in particolare di veicoli a due ruote con marmitte rumorose, la polizia municipale dalla fine del mese di giugno ha attivato controlli mirati volti a prevenire e contrastare tale tipologia di fenomeni, indirizzati principalmente alla verifica del rispetto delle norme di circolazione da parte dei conducenti di ciclomotori e motocicli.

In particolare sono stati effettuati passaggi e posti di controllo nelle aree di criticità maggiormente segnalate quali: la zona della Leccia-Scopaia, zona centro, zona sud, viali a mare. I controlli hanno portato all’elevazione di sanzioni, in particolare ai sensi dei seguenti articoli del codice della strada: art 72 (assenza dispositivo illuminazione), art. 79 (assenza specchietto), art 79 c1 e 4 (guida su veicolo a due ruote con luce anteriore non funzionante), art. 155 (terminale marmitta produceva rumori molesti) art 193 c2 (veicolo privo di assicurazione), art 116 c15bis (guida con patente diversa da quella richiesta per la categoria del veicolo).

Inoltre nella notte tra mercoledì 3 e giovedì 4 agosto sono stati controllati 9 ragazzi in via Poet.

L’azione di prevenzione, controllo e contrasto al disturbo e all’inquinamento acustico da parte della Polizia Municipale proseguirà anche nei prossimi mesi, al fine di contribuire a garantire la quiete e il riposo dei cittadini.

