Via Poet sorvegliata per ore dalle pattuglie

Nelle foto le pattuglie delle forze dell'ordine, municipale e questura, durante i controlli in via Poet nella notte tra il 3 e 4 agosto

La residente che ha portato alla luce la problematica: "Mai avuta questa pace in 3 anni, ringrazio di cuore il sindaco, la polizia municipale e la questura. Hanno fatto la spola con i lampeggianti accesi. Ora mi auguro che i genitori di questi ragazzi siano stati sensibilizzati verso questo nostro disagio e che tutto ciò quindi non duri un giorno"

Per ore, dalle 22 circa del 3 agosto fino a notte inoltrata, pattuglie della municipale e della questura hanno sorvegliato in via Poet e dintorni e così per un giorno, dopo tanto tempo, in via Poet ha regnato il silenzio. “Sono 3 anni che abito qui – racconta la residente che sui social e a QuiLivorno.it aveva messo in luce la problematica – mai avuta questa pace. Ringrazio di cuore il sindaco che ha fatto quello che ha detto (“Già informata la municipale chiedendo un monitoraggio e controllo già da stanotte 3 agosto” la dichiarazione rilasciata al nostro quotidiano il 3 agosto mattina, ndr) e ringrazio tanto, anche a nome dei vicini, la polizia municipale e la questura per l’impegno. Le pattuglie hanno fatto la spola con i lampeggianti accesi da via Poet al centro commerciale. Finalmente ci siamo goduti il terrazzo. Che bello. Ora mi auguro che i genitori di questi ragazzi siano stati sensibilizzati verso questo nostro disagio e che tutto ciò quindi non duri un giorno”.

