Secondo furto in tre mesi da Forti Pizza & Torta: “Frustrante”

Ringraziamo Fabio Forti per la disponibilità

“Mi girano parecchio, non poter lavorare serenamente è pesante”. Nonostante l’amarezza il titolare Fabio Forti ha già rialzato la testa ed è pronto a riaprire già oggi: "Ringrazio il quartiere Garibaldi, voglio bene a questo rione: sono qui da 10 anni e mi ha permesso di far crescere la mia attività"

Furto da Forti Pizza & Torta in via Garibaldi. Per il titolare Fabio Forti, presidente dell’associazione tortai livornesi di Cna Livorno, quello scoperto stamattina è il secondo furto in tre mesi. Il primo episodio risale alla notte tra il 14 e il 15 febbraio, quando i ladri riuscirono a introdursi nel locale passando dal retro. In quell’occasione forzarono la porta, raggiunsero il bancone e portarono via il fondo cassa. Nella notte tra il 3 e il 4 maggio i malviventi sono tornati a colpire. Anche questa volta l’effrazione è avvenuta dal retro: stavolta i malviventi sono entrati dalla finestra, dopo aver divelto l’inferriata, puntando sempre ai pochi soldi presenti in cassa. “Mi girano parecchio – racconta amareggiato stamattina dopo la scoperta – È frustrante non poter lavorare serenamente: quando si costruisce qualcosa con impegno, entrare in bottega e trovare tutto a soqquadro è davvero pesante. Tra l’altro avevamo rinforzato tutto dopo la prima intrusione ma sono riusciti a entrare lo stesso. Secondo me la vegetazione incolta proprio dietro il locale facilita l’avvicinamento notturno senza essere visti. Mi piacerebbe che chi di dovere potesse intervenire”. Nonostante l’accaduto, Fabio ha già rialzato la testa ed è pronto a riaprire regolarmente nella giornata di oggi. “Dispiace, non so chi possa essere stato e non punto il dito contro nessuno. Anzi tengo a precisare che lavoro nel quartiere Garibaldi da 10 anni ed è un rione al quale voglio bene. Mi ha fatto crescere molto, permettendomi di sviluppare l’attività fino ad avere otto dipendenti, tra chi lavora in cucina e chi al banco e al servizio”.

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