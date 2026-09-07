Sequestrati in porto 53 chili di cocaina

Foto inviata nel comunicato stampa

La droga, suddivisa in 45 panetti, avrebbe fruttato circa 20 milioni di euro. Era nascosta nel vano motore di un container, verrà distrutta in un inceneritore

Il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e i finanzieri del Comando Provinciale di Livorno, si legge in un comunicato stampa, hanno assestato un altro colpo al narcotraffico, sequestrando 53 kg di cocaina purissima suddivisa in 45 panetti. La continua attività di analisi dei rischi, effettuata sulle merci in ingresso, ha fatto sorgere dei sospetti su un container contenente frutta imbarcato su una motonave proveniente dal Sud America. Pertanto, i finanzieri del Gruppo di Livorno e il personale della Sezione Antifrode delle Dogane hanno prima scannerizzato il contenitore con apparecchiature in uso alle Dogane e, dopo aver notato qualcosa all’interno, hanno proceduto allo svuotamento e allo smontaggio del vano motore dove erano stati stipati i panetti di droga. Lo stupefacente, dopo essere stato campionato e analizzato, su disposizione della Procura della Repubblica, verrà distrutto in un inceneritore e così strappato alle piazze di spaccio dove alla criminalità avrebbe fruttato circa 20 milioni di euro. Le attività sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Livorno.

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