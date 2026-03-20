Sfila la collana d’oro ad una passante e scappa

La vittima stava camminando in via Settembrini, sull'episodio di furto con destrezza stanno indagando gli agenti della Squadra Mobile anche attraverso l’acquisizione di eventuali immagini di videosorveglianza

Stava camminando in via Settembrini quando è stata avvicinata da una persona che è riuscita a rubarle una collana d’oro per poi darsi alla fuga. E’ accaduto la mattina del 19 marzo. Sull’episodio di furto con destrezza stanno indagando gli agenti della Squadra Mobile anche attraverso l’acquisizione di eventuali immagini di videosorveglianza presenti nella zona. Secondo le prime testimonianze, a compiere l’azione sarebbe stata una donna.

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