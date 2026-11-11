Si allontana senza pagare, il farmacista al telefono guida la polizia fino alla cliente

La polizia all'interno della farmacia dove si è verificato l'episodio

La donna aveva sottratto una crema da 20 euro. Il titolare l'ha seguita attraverso le vie del centro, fornendo agli agenti le indicazioni in tempo reale per intercettarla: "Ormai dobbiamo lavorare con gli occhi sempre aperti"

Un furto sventato grazie all’attenzione del titolare e alla collaborazione con la polizia. È successo questa mattina, intorno alle 11.40, alla farmacia Santa Giulia, nell’omonima via, dove una donna è stata sorpresa mentre si impossessava di una crema per poi allontanarsi senza pagare. Un gesto che non è sfuggito al farmacista Marco Ceraudo: la donna ha pagato un prodotto, ma nel frattempo se n’era messa in tasca un altro, ed è uscita. Il dottor Ceraudo ha subito controllato le telecamere, che hanno confermato il furto, e l’ha rintracciata in piazza Cavallotti. Lì la donna ha prima negato, poi la crema è saltata fuori. Il farmacista ha quindi chiamato la polizia, ma la donna e chi era con lei si sono allontanati. A quel punto ha deciso di seguirli, mantenendo il contatto telefonico con gli agenti e fornendo indicazioni precise sui suoi spostamenti da via Santa Giulia in piazza Cavallotti e da piazza Cavallotti a via Grande, dove una volante è riuscita ad intercettarla. Gli agenti l’hanno quindi accompagnata di nuovo in farmacia dove la donna, turista straniera, ha pagato i 20 euro della crema sottratta. Resta però l’amarezza: “Il problema – spiega Ceraudo – non è soltanto quello che ci portano via, ma il fatto che ormai dobbiamo lavorare con gli occhi sempre aperti, controllando continuamente quello che succede. Questi sono soltanto gli episodi che riusciamo a vedere e a intercettare. Comunque colgo l’occasione per ringraziare la polizia per l’operato”.

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